سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الخميس

المستقلة /- تشهد أسعار صرف الدولار، استقراراً في البورصة العراقية منذ أيام.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الخميس، 147250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

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