سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

المستقلة /- مازالت أسعار صرف الدولار، تشهد استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الأربعاء، 147250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

 

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