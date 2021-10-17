سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الأحد

المستقلة/- استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

 

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت امس السبت.

 

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

 

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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