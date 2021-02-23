سعر صرف الدولار في العراق .. استقرار أمام الدينار العراقي

المستقلة /- تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء،.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار 146,500

سعر شراء الدولار 145,500

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,350,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 121,67 دولار

100 باوند 140,72 دولار

100 دولار 702,60 ليرة تركية

المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1813,10$

النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 66,41 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 62,62 دولار

 

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سعر صرف الدولار في العراق .. استقرار أمام الدينار العراقي