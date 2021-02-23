سعر صرف الدولار في العراق .. استقرار أمام الدينار العراقي
المستقلة /- تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء،.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار 146,500
سعر شراء الدولار 145,500
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,350,000 تومان
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 121,67 دولار
100 باوند 140,72 دولار
100 دولار 702,60 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1813,10$
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 66,41 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 62,62 دولار
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