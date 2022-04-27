سعر خام البصرة الثقيل يعاود الارتفاع مع تذبذب أسعار النفط عالميا

المستقلة / – عاود سعر خام البصرة الثقيل للارتفاع ، يوم الاربعاء، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.11 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.14% ليصل الى 98.16 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت معظم أسعار خامات منظمة أوبك باستثناء مزيج مربان الإماراتي الذي سجل 101.89 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 0.13 دولار للبرميل فيما سجل خام العربي السعودي 108.90 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 0.80 دولار، وسجل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 104.94 دولار بارتفاع بلغ 4.73 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 103.16 دولار بارتفاع بلغ 4.54 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 104.64 دولار بارتفاع بلغ 4.86 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 102.90 بارتفاع 4.21 دولار”.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت هذا اليوم مع مخاوف العرض بشأن تعطل النفط والغاز الروسي إثر تصعيد كبير للخلاف الأوسع بين روسيا والغرب بشأن غزوها لأوكرانيا.