سعد قيس ينتقد تسمية خيسوس كاساس لتدريب منتخب أسود الرافدين

المستقلة /- انتقد نجم منتخب العراق، سعد قيس، تسمية الإسباني خيسوس كاساس لتدريب منتخب “أسود الرافدين”، واصفًا الاختيار بالخاطئ، لكونه يملك مسيرة تدريبية متواضعة، حسب وصفه.

وقال قيس في تصريح صحفي تابعته المستقلة: “في البداية، استغربت من خبر التعاقد مع كاساس، فهو لا يملك تجارب كمدرب أول، إلا مع فريق قادش عندما كان يلعب في الدرجة الثانية، وعليه، لا أظن أنه قادر على قيادة العراق إلى مونديال كأس العالم 2026، وكان على اتحاد الكرة أن لا يتعاقد معه لأنه إسباني فقط”.

وبخصوص ملف اللاعبين المغتربين، الناشطين في الدوريات الأوروبية، أضاف: “ملف المغتربين أصبح كبيرا جدًا، وكثُرت المشاكل حوله في الفترات السابقة، ولكن قد تقل، لكون الكادر الفني الجديد للمنتخب لا يضم أي اسم محلي، وأدعو كاساس لمنح هؤلاء اللاعبين الفرصة الكاملة لإبراز إمكانياتهم، التي ستكون لمصلحة المنتخب العراقي”.

وبشأن استضافة قطر للمونديال، أوضح قيس أن هذا الحدث الكبير سيكون تاريخيًا، لكونه جاء نتيجة تعب وجهد وعمل لسنوات طويلة، مُقدّمًا التهنئة لكلِّ العرب بهذا الإنجاز العظيم، الذي سيخلّد في صفحات التاريخ.

وأشار سعد قيس، الذي يقيم حاليًا في النرويج، إلى أنه سيشجع المنتخب البرازيلي في المونديال، ويتوقع أن يكون النهائي بين البرازيل والأرجنتين، ولقب الدوحة المنتظر سيكون من حظ فريق السامبا، حسب توقعاته.