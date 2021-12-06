“سعادتك” يفوز بجائزة أفضل كليب في مهرجان وشوشة

المستقلة/- نالت الفنانة التونسية مروى عيسى جائزة أفضل فيديو كليب غنائي في مهرجان وشوشة “الأفضل ميدل ايست”، وذلك عن فيديو كليب أغنية “سعادتك” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وحضرت مروى عيسى حفل مهرجان وشوشة الذي أُقيم مساء أول من أمس السبت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استلمت الجائزة وسط حضور نخبة من أهل الفن والمشاهير العرب.

وحقق فيديو كليب أغنية “سعادتك” 6 مليون مشاهدة عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج عادل سرحان.

جدير بالذكر أن أغنية “سعادتك” باللهجة المصرية، ومن كلمات احمد سامي ورامي جمال الدين، والحان بينو وتوزيع احمد حداد.

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