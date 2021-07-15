سر نحافة الرئيس الكوري لــ 20 كيلوغرام

المستقلة /- تداول مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا ومقاطع فيديو للرئيس الكوري كيم جونغ اون بإ‘طلالة مختلفة ونحافة كبيرة على غير العادة ما استدعى الكثير من التساؤلات عن سبب تدهور حالته الصحية ، وسبب نحافته الفجائية المفرطة.

استخبارات كوريا الجنوبية تؤكد ان زعيم كوريال الشمالية ” كيم جونغ اون “خسر من وزنه ما يقارب 20 كيلو غراما لإتباعه نظاما غذائيا بطلب من الأطباء نظرا لوجود مخاوف على حياته نتيجة السمنة.

كشفت صحيفة ” ميرو” البريطانية أن زعيم كويا الشمالية كيم جونغ اون ذهب الى منتجع سري لرفع لياقته البدنية وانقاص وزنه في اسرع وقت ممكن.

محللون قالوا إن بيونغ يانغ تستخدم نحافة كيم جونغ اون لتمجيده كزعيم ” مخلص ” يعمل بجد من اجل شعبهويتخطى وجبات الطعامليشعر مع مواطنيه بأزمة الغذاء التي تعاني منها البلاد.

ظهور الزعيم الطوري كيم مؤخرا بشكل نحيف جدا وهزيا عن السابق اثار اهتماما واسعا داخل البلد وخارجها ، حتى ان الكثير من مواطنيه لم يتمالكوا نفسهم وقاموا بالبكاء على حالته

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سر نحافة الرئيس الكوري لــ 20 كيلوغرام

اخر الاخبار

متحور لامبدا الجديد يقلق العالم

اخر الاخبار

واشنطن تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة

اخر الاخبار

تعرف على المطار الأكثر ازدحاماً في العالم

اخر الاخبار

بحث التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي

اخر الاخبار

الإمارات: لا اتفاق حتى الآن مع أوبك+

اخر الاخبار

قطر: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

اخر الاخبار

قطر: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

اخر الاخبار

رسمياً.. إطلاق موسم ثان من مسلسل “لوكي”

اخر الاخبار

فيديو.. عقد قران يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري

رياضية

الشباب السعودي يسعى لضم لاعب برشلونة السابق

رياضية

السيلية يحسم مصير مهند علي “ميمي”

اخر الاخبار

تعاون إعلامي بين مصر والعراق.. تفاصيل

رياضية

منتخب العراق يعسكر في كرواتيا استعدادا للتصفيات

رياضية

ريال مدريد يعلن أرباحه وميزانيته

الاخبار

منتخب إيطاليا الأكثر ربحا من يورو 2020

اخر الاخبار

شاهد.. تصرف مفاجئ من محمد رمضان قبل تكريمه على المسرح