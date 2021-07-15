سر نحافة الرئيس الكوري لــ 20 كيلوغرام

المستقلة /- تداول مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا ومقاطع فيديو للرئيس الكوري كيم جونغ اون بإ‘طلالة مختلفة ونحافة كبيرة على غير العادة ما استدعى الكثير من التساؤلات عن سبب تدهور حالته الصحية ، وسبب نحافته الفجائية المفرطة.

استخبارات كوريا الجنوبية تؤكد ان زعيم كوريال الشمالية ” كيم جونغ اون “خسر من وزنه ما يقارب 20 كيلو غراما لإتباعه نظاما غذائيا بطلب من الأطباء نظرا لوجود مخاوف على حياته نتيجة السمنة.

كشفت صحيفة ” ميرو” البريطانية أن زعيم كويا الشمالية كيم جونغ اون ذهب الى منتجع سري لرفع لياقته البدنية وانقاص وزنه في اسرع وقت ممكن.

محللون قالوا إن بيونغ يانغ تستخدم نحافة كيم جونغ اون لتمجيده كزعيم ” مخلص ” يعمل بجد من اجل شعبهويتخطى وجبات الطعامليشعر مع مواطنيه بأزمة الغذاء التي تعاني منها البلاد.

ظهور الزعيم الطوري كيم مؤخرا بشكل نحيف جدا وهزيا عن السابق اثار اهتماما واسعا داخل البلد وخارجها ، حتى ان الكثير من مواطنيه لم يتمالكوا نفسهم وقاموا بالبكاء على حالته