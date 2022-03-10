سر غير متوقع يخلصك من الأرق

المستقلة /- توصلت دراسة إلى أن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أفضل من الذهاب للجري إذا كنت تريد نومًا جيدًا ليلاً.

وجد الباحثون أنه بالنسبة للأشخاص المحرومين من النوم أو من يعانون من الأرق ، فإن رفع الأثقال أو القيام بتمارين الضغط يمكن أن يوفر 17 دقيقة إضافية من النوم كل ليلة مقارنة بالذهاب للركض أو ركوب الدراجة.

يُعتقد أن التمزقات الصغيرة في عضلاتك بعد تدريبات القوة قد تتطلب مزيدًا من النوم للشفاء بشكل صحيح.

نظرت الدراسة في 386 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تتراوح أعمارهم بين 35 و 70 عامًا، عاشوا حياة قلة الحركة وكان لديهم ضغط دم مرتفع نسبيًا.

ووفقا للدراسة، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات مع مجموعة واحدة لا تمارس أي تمرين وأخرى تقضي ثلاث ساعات في الأسبوع في تدريب القوة على أجهزة الصالة الرياضية.

قامت المجموعة الثالثة بعمل تمارين هوائية أسبوعيًا لمدة ثلاث ساعات ، أو ركضت على جهاز المشي أو باستخدام دراجة تمرين، قامت المجموعة الأخيرة بمزيج من كلا النوعين من التمارين.

أبلغ جميع المشاركين في الدراسة عن نوعية نومهم ومدة نومهم، وكم من الوقت في السرير قضوه في الواقع نائمين.

من بين المشاركين في الدراسة الذين لم يحصلوا على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم عندما بدأوا جلسات التمرين، حصل أولئك الذين يمارسون الجري وركوب الدراجات أو يستخدمون جهاز تدريب متقاطع على 23 دقيقة من النوم كل ليلة في المتوسط، لكن هذا ارتفع إلى 40 دقيقة إضافية من النوم لمن يمارسون تمارين القوة.

كما قضى الأشخاص في تمرين المقاومة ومجموعات التمرين المشتركة المزيد من وقتهم في الفراش نائمين بينما كان أولئك في مجموعة المقاومة يميلون إلى النزول قبل ثلاث دقائق من أولئك الموجودين في المجموعات الأخرى.

تحسنت جودة النوم واضطرابات النوم في جميع المجموعات ، بما في ذلك المجموعة التي لم تمارس الرياضة.