سر ضرب أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز

المستقلة / تشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير»، حيث تعرضت للصفع على وجهها من قبل الفنان احمد العوضي.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل “اللي مالوش كبير” انهيار قدرية (دينا فؤاد)، بعد معرفتها بمقتل مالك، شقيق طليقها سيف الخديوي والذي يجسده أحمد العوضى، وحاول والدها شعبان الكبير خلال المشهد تهدئتها، لكنها استمرت في البكاء المتواصل، مهددة أنها لو علمت من الذي قام بقتله ستنتقم منه حتى لو كان زوجها رفعت الدهبي (خالد سرحان).

كما شهدت الحلقة انهيار سيف الخديوي على شقيقه مالك، وتوعد بالانتقام ممن فعلها، كما أخبرت غزل (ياسمين عبدالعزيز)، والدتها عايدة رياض، أنها حامل، لكنها لم تخبر الخديوي بسبب سوء حالته النفسية على مقتل شقيقه.

وعندما حاولت غزل تهدئة الخديوي ومنعه من الانتقام، صرخ وصفعها على وجهها وسقطت أرضا، ما جعلها تتذكر ما كان يفعله معها عابد تيمور من ضرب وإهانة، وفي نفس السياق أخبر المحامى الخاص بعابد تيمور (خالد الصاوي)، أرملته نادين (دنيا عبدالعزيز) أن الراحل باع كل ممتلكاته وأن ميراثها 120 ألف جنيه فقط بالتقسيم مع أولاد عمومته، ما تسبب في صدمتها.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد العوضى ودينا فؤاد، وخالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومدير تصوير أحمد زيتون.