سر جمال الفنانة “هيفاء وهبي” في عمر الخمسين

المستقلة /- ايقونة الجمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي تتمتع بجمال لا متناهي لايشبه احد بل كثرت الفتيات التي تتمنى تقليدها وبالفعل شهدنا الكثيرات منهن في الأيام الأخيرة لكنه جمال الفنانة وصل حد لن تستطع إحداهن مقارنته.

و كيف يمكن لنجمة مثل هيفاء وهبي أن تبقى أيقونة الجمال رغم كلّ الصعاب التي مرّت بها في حياتها، كلا الأمر ليس سيناريو لمسلسل هذه حقيقة.

هيفاء رغم كلّ المصائب التي مرّت بها تضحك وتُحب الحياة وتخلق الأجواء الإيجابية في حياتها ومن المعروف عنها أنّها لا تجالس أصحاب الطاقة السلبية، نعم “اللطشة” لكِ، تخلّي عنهم

كما انها تواظب على الرياضة بشكل متواصل لمدة ساعتين في اليوم، ومهما كان يومها صعباً لا يمرّ بدون الرياضة.. فيما انتِ تتجاهليها لأتفه سبب، باستثناء موعد مع طبق من الحلوى المفضلة لكِ، هذا الأمر ليس تافهاً

اما عن النوم بالنسبة للفنانة هيفاء أمراً ضرورياً فهي تنام 8 ساعات وفي الأيام التي لا تعمل بها تخلد إلى النوم باكراً..وأنتِ تسهرين حتى ساعات الصباح على الهاتف مع حبيبك الذي سيخونك يوماً ما.

الجدير بالذكر ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، تألقت مؤخرا في حفلها الأخير بالساحل الشمالي وسط مئات من الجمهور.

كما أطلقت ديو غنائي مشترك برفقة الفنان المصري أكرم حسني بعنوان ” لو كنت ” والذي تصدر محركات البحث وحصد ملايين من المشاهدات.