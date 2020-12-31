سر تخلص مدينة ووهان من فيروس كورونا

المستقلة /- كشف مصدر دبلوماسي، أن الانضباط الصارم، والمساعدة من جميع أنحاء الصين. كانت من أهم العوامل التي ساعدت مدينة ووهان على مواجهة وباء كورونا المستجد.

وأوضح “مكسيم تسيغانكوف” السكرتير الأول بالسفارة الروسية في الصين، أن “أهم كلمة في الانتصار على الوباء في الصين، كانت الانضباط. فالصينيون لم يحاولوا إخفاء الإصابات عن السلطات ولا عن الأقارب.. الانضباط والمساعدة من الدولة والشعب، كان الأهم”.

وذكر أنه “تم تنظيم جسر جوي، لنقل المساعدات. وقال: “من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة في المساء، كان هناك ممر جوي. لنقل الشرطة والجيش والأطباء والطعام والماء إلى المدينة عن طريق الجو. في الليل جرت عملية إجلاء الأجانب. جاءت المساعدة من الحكومة المركزية، ومن مختلف أقاليم الصين. توحدت الصين كلها ضد الوباء”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن “قسطنطين نيفيجكين”، أحد الدبلوماسيين الروس في الصين. قوله إن “الأمر لم يكن مجرد انضباط مفروض من الأعلى، الانضباط يسود فعلا بين المواطنين بالصين”.

وأضاف: “أتيحت لنا فرصة التنقل في جميع أنحاء المدينة، بالسيارة أو سيرا على الأقدام. ورأينا يافطات بالقرب من بعض المجمعات السكنية، تحذر من مغادرة المنطقة. ولكن في كثير من الأماكن لم تكن هناك أية حراسة، ورغم ذلك التزم السكان بالتعليمات، لإدراكهم بوجود أساس وضرورة لها”.