سرمد عبد الإله يقدم 3 وعود بعد فوزه برئاسة الأولمبية العراقية

(المستقلة) أطلق سرمد عبد الإله، الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، 3 وعود بعد فوزه في الانتخابات التي أقيمت مساء السبت في بغداد.

وقال عبد الإله في تصريحات صحفية: “أعد الجميع بتطبيق فقرات برنامجي الانتخابي”.

وأضاف: “سنكون متعاونين ونمد جسور التواصل مع كل المؤسسات والأندية الرياضية”.

وأتم: “سنجلس مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم الامور المالية وجعلها تصل بانسيابية لجميع الاتحادات الرياضية”.

يذكر أن سرمد عبد الإله حصل على 19 صوتا، مقابل 16 صوتا للمرشح الثاني، رعد حمودي.

وفاز بمنصب نائب الرئيس كل من إياد نجف (نائب أول)، وسلام عواد (نائب ثاني)، وصباح الكناني (نائب ثالث).