سرقة صوفيا سيموند في اليونان

المستقلة/- كشفت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من أصول مغربية صوفيا سيموند أنها تعرضت للسرقة عند تواجدها في اليونان و تحديداً جزيرة ميكونوس حيث أنتقلت الى هناك بهدف السياحة مع احدى صديقاتها و اثناء زيارتها صديق عربي مشترك في فيلا يقيم فيها تركت حقائبها و ذهبت لتناول طعام العشاء مع صديقتها .

وقالت : عدنا و فجأة وجدت حقيبتي غير مقفلة و كانت في داخلها مجوهرات أصطحبها معي لارتدائها في يومياتي و فوجئت بسرقة جزء من الذهب وحين سألت أصحاب المنزل و المتواجدين فيه عن مصير مجوهراتي لم يكن هناك اي توضيح فقررت اللجوء الى الشرطة .

تابعت : رفضوا منحي اي رقم هاتف او عنوان خاص بالشرطة و بعد ساعات و حين قررت المغادرة فوجئت مرة اخرى بإعادة جزء من المجوهرات المسروقة الى الحقيبة و تجاهل مالك الفيلا مطالبتي ببقية الذهب و البالغ ثمنه تقريباً 45 الف دولار أميركي .

وذكرت انها : سافرت من ميكونوس “لكن لن أسكت عن حقي و قريباً سوف القي الضوء بالاسماء على الضالعين في عملية السلب و السرقة ممكن ان تتحول الى قضية ضمن إطار عمل الانتربول الدولي و للحكاية تتمة”.

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