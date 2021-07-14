سرقة حساب الفنان نايف الراشد على إنستغرام

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض حساب الفنان الكويتي، نايف الراشد، على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” للسرقة، وذلك بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على تدشينه.

وأعلن الحساب الرسمي لمركز النايف للإنتاج الفني، عبر موقع “إنستغرام”، أن حساب الفنان الكويتي تعرض للقرصنة من قبل جهة غير معلومة.

وأضاف المركز أنه بعد سرقة الحساب الرسمي للفنان نايف الراشد، لا توجد له أي حسابات باسمه على الموقع، مضيفاً: “تنبيه مهم بعد سرقة حساب الفنان نايف الراشد في (إنستغرام) ليس للفنان أي حسابات باسمه والحساب الموجود حالياً بالاسم السابق ليس له بل مزيف”.

وأكد المركز أن الفنان سيقوم بالإعلان عن تدشين حسابه، إذا قرر ذلك خلال الأيام المقبلة، موضحاً: “الفنان نايف سيعلن إذا فتح حساباً جديداً باسمه على إنستغرام.

أثيرت، خلال الفترة الأخيرة، شائعات حول زواج نايف الراشد من مواطنته الفنانة لجين مشعل، التي حرص الفنان على نفيها، حيث أكد أنه تضرر كثيراً في عمله بسبب تلك الشائعات.

وقال الراشد، في مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”، إن الكثير من الشائعات تدعي زواجه من لجين مشعل، موضحاً أن البعض سرح بخياله ووضع سيناريوهات أخرى، حيث اتهموه بأنه يعنفها ويعتدي عليها، “وهذا غير صحيح”، على حد قوله.

وكشف الراشد أنه اتخذ إجراءات قانونية بحق مُروِّجي الشائعة، لكنه اكتشف أن صاحبة الحساب (مُصدِر الشائعة) فتاة قاصر، فطلب من المحامي أن يتنازل عن القضية، وانتهى الأمر في ذلك الوقت.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية تعلق على التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري

اخر الاخبار

مصر ترسل طائرات عسكرية لتونس ..صور

اخر الاخبار

محكمة مصرية تقرر تغريم سما المصرى 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

رياضية

جيلوان حمد يخوض تجربة احترافية جديدة

اخر الاخبار

الصحة العالمية تخشى ارتفاع الاصابات بكورونا بسبب مراسم العيد الاجتماعية

اخبار العراق

قائد شرطة ميسان الجديد يستلم مهام عملهِ

اخر الاخبار

الطعن بدستورية التعليمات في ظل دستور 2005 واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا

اخر الاخبار

الطعن بدستورية التعليمات في ظل دستور 2005 واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا

امنية

القبض على 27 اجنبيآ مخالفآ لقانون الإقامة في البصرة

اخر الاخبار

اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس العراق سيكون صحوا وحارا بدرجات تقترب من 50 مئوية

اخبار العراق

تعرف على الاحصائية الرسمية لعدد ضحايا مستشفى الحسين في ذي قار

اخبار العراق

بواقع 656 مليونا دولار ..العراق الاول في استيراد الحبوب والبقوليات من تركيا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية

الاخبار

القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في الانبار وواسط

اخبار العراق

صحيفة : بدء التحضير لـ جولة رابعة من الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم