سرقة حساب الفنان نايف الراشد على إنستغرام

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض حساب الفنان الكويتي، نايف الراشد، على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” للسرقة، وذلك بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على تدشينه.

وأعلن الحساب الرسمي لمركز النايف للإنتاج الفني، عبر موقع “إنستغرام”، أن حساب الفنان الكويتي تعرض للقرصنة من قبل جهة غير معلومة.

وأضاف المركز أنه بعد سرقة الحساب الرسمي للفنان نايف الراشد، لا توجد له أي حسابات باسمه على الموقع، مضيفاً: “تنبيه مهم بعد سرقة حساب الفنان نايف الراشد في (إنستغرام) ليس للفنان أي حسابات باسمه والحساب الموجود حالياً بالاسم السابق ليس له بل مزيف”.

وأكد المركز أن الفنان سيقوم بالإعلان عن تدشين حسابه، إذا قرر ذلك خلال الأيام المقبلة، موضحاً: “الفنان نايف سيعلن إذا فتح حساباً جديداً باسمه على إنستغرام.

أثيرت، خلال الفترة الأخيرة، شائعات حول زواج نايف الراشد من مواطنته الفنانة لجين مشعل، التي حرص الفنان على نفيها، حيث أكد أنه تضرر كثيراً في عمله بسبب تلك الشائعات.

وقال الراشد، في مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”، إن الكثير من الشائعات تدعي زواجه من لجين مشعل، موضحاً أن البعض سرح بخياله ووضع سيناريوهات أخرى، حيث اتهموه بأنه يعنفها ويعتدي عليها، “وهذا غير صحيح”، على حد قوله.

وكشف الراشد أنه اتخذ إجراءات قانونية بحق مُروِّجي الشائعة، لكنه اكتشف أن صاحبة الحساب (مُصدِر الشائعة) فتاة قاصر، فطلب من المحامي أن يتنازل عن القضية، وانتهى الأمر في ذلك الوقت.