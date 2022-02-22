سردار محمد ضمن الملاك التدريبي للمنتخب العراقي

المستقلة/- سمّى الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم (سردار محمد) ضمن صفوفِ الملاكِ التدريبيّ للمُنتخبِ الوطني، وتأتي تَسمية محمد مدرباً للياقةِ البدنيّة لما يمتلكهُ من إمكانيةٍ وخبرةٍ كبيرة، وجاءت أيضاً بعد تَعذر التحاقِ المدربِ الإسباني (غونزالو رودريغو) بسببِ ارتباطه مع ناديه المكسيكي سانتوس لوغانا.

يشارُ إلى أن مدرب اللياقة (سردار محمد) سبق أن عملَ مع المنتخباتِ الوطنيّة، وكانت آخرها في بطولةِ كأس أمم آسيا في الإمارات عام ٢٠١٩ .

كما سبقَ أن عملَ إلى جانبِ المدرب (عبد الغني شهد) في أكثر من مناسبةٍ، ومنها في كأسِ آسيا للمُنتخباتِ الأولمبيّة في تايلند عام 2020.

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