سحب برنامج ذا فويس وإيقافه بسبب فضيحة جنسية

المستقلة /- بسبب شكوك حول فضيحة جنسية في كواليسه، أوقفت محطة RTL التلفزيونية عرض النسخة الهولندية من برنامج “​ذا فويس​”، وذلك بعد ان تقدم أكثر من شاهد ببلاغات ضد البرنامج.

وجاءات البلاغات حول وجود مخالفات بذيئة طالت مغني الراب الهولندي وعضو لجنة تحكيم برنامج المواهب “علي بي”، رغم ان وكيل بي القانوني نفى جميع هذه الاتهامات ضد موكله، وأصدرت المحطة بيانًا أكّدت فيه إنها سحبت البرنامج بعد إبلاغها عن تجاوزات استغلال للنفوذ، وحدوث مزاعم تتعلق بسلوك جنسي مرفوض.

وبعد الضجة التي سببها سحب المحطة للبرنامج وإصدار بيان بذلك، اعترف قائد الفرقة الموسيقية لبرنامج اكتشاف المواهب “​ذا فويس​” خلال بيان أُرسله لوسائل ​إعلام​ هولندية متعددة انه إرتبك سلوك جنسي غير لائق، ثم قدم استقالته.