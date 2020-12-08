ستيفن هيكي يعرب عن قلقه من سقوط ضحايا في السليمانية 

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المستقلة /- سرى جياد/ أعرب السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عن قلقه لوقوع أعمال عنف وسقوط ضحايا في السليمانية واستخدام الذخيرة الحية. 

ودعا السلطات الأمنية لاحترام حق التظاهر السلمي وضبط النفس.

كما دعا جميع المحتجين كذلك إلى الاحتجاج بشكل سلمي.

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