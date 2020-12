ستيفن هيكي يعرب عن قلقه من سقوط ضحايا في السليمانية 

المستقلة /- سرى جياد/ أعرب السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عن قلقه لوقوع أعمال عنف وسقوط ضحايا في السليمانية واستخدام الذخيرة الحية.

ودعا السلطات الأمنية لاحترام حق التظاهر السلمي وضبط النفس.

كما دعا جميع المحتجين كذلك إلى الاحتجاج بشكل سلمي.

Deeply concerned by reports of violence and casualties in Sulaimaniyah, including the use of live fire. Call on the security authorities to respect the right to peaceful protest and to exercise restraint, and on all those protesting to do so peacefully.

