ستيفن هيكي يدين قتل الناشط صلاح العراقي

المستقلة/ سرى جياد/ دان السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي مقتل الناشط صلاح العراقي الذي اغتيل أمس.

وقال هيكي في تدوينته على حساب تويتر “‏أدين مقتل الناشط العراقي صلاح العراقي.

هناك حاجة ملحة لتوفير العدالة والمساءلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب حول قتل النشطاء.”

أدين مقتل الناشط العراقي صلاح العراقي. هناك حاجة ملحة لتوفير العدالة والمساءلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب حول قتل النشطاء. #صلاح_العراقي — Stephen Hickey (@sblhickey) December 16, 2020

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