ستيفن هيكي يدين قتل الناشط صلاح العراقي

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المستقلة/ سرى جياد/ دان السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي مقتل الناشط صلاح العراقي الذي اغتيل أمس. 

وقال هيكي في تدوينته على حساب تويتر “‏أدين مقتل الناشط العراقي صلاح العراقي.

هناك حاجة ملحة لتوفير العدالة والمساءلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب حول قتل النشطاء.”

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