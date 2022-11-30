ستيفاني أول امرأة تدير مباراة بنهائيات كأس العالم بعد تعيينها لمباراة ألمانيا وكوستاريكا

المستقلة/- في حدث تاريخي غير مسبوق سيكون الثلاثي النسائي “ستيفاني فرابار” و”نيوزا باك” و”كارين دياز” مع ثلاث مساعدات أخريات كأول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال، حيث تم اختيارهن لإدارة مباراة كوستاريكا وألمانيا.

وستصبح الفرنسية “ستيفاني فرابار” أول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تعيينها لمباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة غدا الخميس (أول ديسمبر/ كانون الأول)، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخامسة في مونديال قطر، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي (حكم الساحة) لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس/ آذار وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وأدرجت “فرابار” والرواندية “سليمة موكانسانغا”، واليابانية “يوشيمي ياماشيتا” ضمن قائمة 36 حكماً اختارهم فيفا لمونديال قطر .

واختيرت حكمات الساحة الثلاث بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.

وبالنسبة إلى فرابار (38 عاماً) بدا اختيارها لكأس العالم بمثابة الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوروبا. فهي كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.

 

وأدارت فرابار أيضا نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشيلسي الإنكليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

وعينت فرابار كحكم رابع خلال العرس الكروي في قطر في مباراتي المكسيك وبولندا، والبرتغال وغانا ضمن منافسات دور المجموعات.

وقالت موكانسانغا قبيل انطلاق مونديال قطر “إنه لمن دواعي سروري وشرف حقيقي لنا نحن النساء أن نعمل مع الرجال من أجل نجاح المونديال”.

من ناحيته، قال رئيس لجنة الحكام في فيفا الايطالي بيارلويجي كولينا “نؤكّد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس”.

وفي البطولات الكبرى، كانت الرائدة في مجال التحكيم الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، أول حكمة في الدوري الألماني بين عامي 2017 و2021. في أيلول/ سبتمبر 2017، ومع إطلاقها صافرة مباراة هرتا برلين وفيردر بريمن، باتت أول امرأة في تاريخ كرة القدم تتولى قيادة مباراة احترافية في الدرجة الأولى في القارة الأوروبية.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

Skywell الصينية تنافس ميتسوبيشي وتويتا بسيارة متطورة

اخر الاخبار

سيناريوهات تأهل منتخب السعودية إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022

اخر الاخبار

كيم كارداشيان تتوصل لاتفاق طلاق من كاني ويست

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

اخر الاخبار

دراسة : نظام غذائي يحمي الرجال من سرطان خطير إذا التزموا به

اخر الاخبار

شركة تويتر تتراجع عن سياسة مواجهة المعلومات المضللة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

Skywell الصينية تنافس ميتسوبيشي وتويتا بسيارة متطورة

اخر الاخبار

كيم كارداشيان تتوصل لاتفاق طلاق من كاني ويست

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

اخر الاخبار

دراسة : نظام غذائي يحمي الرجال من سرطان خطير إذا التزموا به

اخر الاخبار

شركة تويتر تتراجع عن سياسة مواجهة المعلومات المضللة

اخر الاخبار

أميركا تتأهل إلى دور الـ16 بعد فوز صعب على إيران

رياضية

منتخب ‎إنجلترا يعبر لدور القادم بعد فوزه على ‎ويلز بثلاثية نظيفة

رياضية

منتخب ‎إنجلترا يعبر لدور القادم بعد فوزه على ‎ويلز بثلاثية نظيفة

اخبار قطر

يمتد الى 15 سنة.. المانيا تبرم اتفاقا مع قطر لتزويدها بالغاز

اخر الاخبار

لمواجهة ” حكم اللصوص”.. 3 دول تدعم إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد

اخبار العراق

وزير الهجرة تبحث مع الفياض عودة نازحي جرف النصر

اخبار العراق

نائب يكشف فساد وسوء تخطيط في مشروع مدينة الامواج المائية بكربلاء

اخبار العراق

نائب يدعو الشركات الصينية لإحياء المصانع المتوقفة في العراق

اخبار العراق

وزير الهجرة تبحث مع وفد الاتحاد الكلداني الدولي اوضاع اوضاع المكونات في البلاد

اخبار العراق

نفط ميسان يصالح جمهوره بالفوز على الكرخ2/1

اخر الاخبار

المدير المفوض لضفاف بغداد يدعو إلى تعزيز الجودة والرصانة

اخر الاخبار

السنغال تفوز على الإكوادور بهدفين مقابل هدف وتتأهل إلى ثمن النهائي