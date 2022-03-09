ستفاجئك.. استخدامات غريبة لغسالة الأطباق

المستقلة /- ربما لا يعرف الكثيرون أن استخدام غسالة الصحون لا يقتصر على مجرد غسل الأواني. والمقالي. وأنه يمكن توظيفها للقيام بالعديد من الأعمال المنزلية الأخرى. مثل الطهي.

إليكم استخدامات غسالة الأطباق:

1. تسخين الطعام:
في بعض الأحيان وتحديدا في أيام العطلات. والأعياد والمناسبات. ربما تنفد المساحات الشاغرة بالفرن. بسبب ما تشغله بعض الوجبات مثل الديك الرومي أو الفطيرة. أو اللازانيا من مساحات وما تستغرقه من وقت. لكن يمكن الاستفادة من غسالة الصحون في تسخين بعض الوجبات الأخرى من خلال وضع الصواني في غسالة الصحون. وتشغيل دورة التجفيف. مع ضرورة تذكر عدم تشغيل أي برنامج آخر يضخ الماء.

2.طهي سمك السلمون:
دون الحاجة إلى استخدام الفرن الساخن. أو المقلاة مع زيت الزيتون. أو الزبدة لطهي سمك السلمون. يمكن إعداد هذه الوجبة الشهية. والصحية في غسالة الصحون. حيث يتم وضع شرائح سمك السلمون. مضافًا إليها زيت الزيتون. وعصير الليمون. والشبت المجفف. والملح. والفلفل. داخل عبوات من رقائق معدنية محكمة الغلق في الرف العلوي لغسالة الصحون. ويبدأ الطهي بتشغيل دورة ساخنة شاملة لدورة التجفيف.

3. تنظيف الخضراوات والفواكه:

لتوفير الوقت. والجهد. والحصول على درجة نظافة مناسبة، يمكن تنظيف الخضراوات. والفواكه في غسالة الصحون. لهذه المهمة. شغلي دورة باردة. بدون صابون. مع تخطي لاختيار التجفيف.

4. غسل القبعات:

يعد الحفاظ على القبعات سليمة بدون ثنيات. أو تلف هو أحد التحديات عند وضعها في غسالة الملابس. ولكن يمكن وضعها على الرف العلوي لغسالة الصحون. وغسلها بسهولة بدون أن تتعرض لأي أضرار. ويُنصح باستخدام دورة الغسيل البارد بدون دورة التجفيف لمزيد من السلامة، مع الالتزام باستخدام مزيج من بيكربونات الصوديوم. والخل كطريقة آمنة. ولطيفة للتخلص من روائح العرق. والأتربة الملتصقة بأطراف القبعة.

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