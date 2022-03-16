ستدهشك.. وصفات خارقة لمنع التبول في الليل

المستقلة /- يعد التبول الليلي من المشاكل التي تسبب إزعاجاً كبيراً للمصاب به، ويكون ذلك نتيجة لأسباب مرضية، وبالإمكان التخلص من هذه المشكلة من خلال وصفات طبيعية متعددة.

وسنقدم لكم في هذا المقال بعض من هذه الوصفات، لمنع التبول في الليل، ومنها:

زيت الزيتون:

يعرف زيت الزيتون باحتوائه على الكثير من الخصائص العلاجية، وبالإمكان استعماله لعلاج التبول الليلي، وذلك بتسخين القليل من زيت الزيتون، ثم دهن البطن من الأسفل به مع التدليك برفق لدقائق عدة، ويفضل تكرار هذه العملية يومياً لحين التخلص من هذه المشكلة.

عصير التوت البري:

ينظف التوت البري المثانة، والمسالك البولية، والكلى ويطهرها، لذا ينصح بتناوله من قبل من يعانون من التبول الليلي، ويكون ذلك قبل ساعة من النوم.

خل التفاح:

يساعد خل التفاح على الحد من حموضة المعدة وبالتالي تقليل التبول الليلي، ويتم استخدامه بمزج ملعقتين منه في كوب من الماء، ثم شربه بعد تناول الطعام.

الخردل:

يتم استخدامه لعلاج التبول الليلي، وذلك بمزج نصف ملعقة صغيرة من الخردل المطحون بكوب من الحليب الساخن، ثم شربه قبل النوم بثلاثين دقيقة.

العسل:

يمتص العسل الرطوبة من الجسم مما يؤدي إلى منع التبول الليلي، ويتم ذلك بتناول ملعقة صغيرة منه قبل النوم.

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