ستة مشاريع من كربلاء للحد من ظاهرة التطرف

الميال في اجتماع نواب المحافظين

المستقلة / علي النصر الله / .. قدمت حكومة كربلاء المحلية ، ستة مشاريع استراتيجية إلى اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية منع التطرف في مستشارية الأمن القومي التابعة للأمانة العامة في مجلس الوزراء للحد من ظاهرة التطرف .

وقال رئيس اللجنة في كربلاء نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاثنين ، إن كربلاء قدمت خلال الاجتماع الخامس لنواب المحافظين، ستة مشاريع استراتيجية لها الأثر في الحد من هذه الظاهرة والتي تتعلق بالجانب الأمني، والتربوي والتعليمي، ومراكز التأهيل والتدريب وغيرها “.

وأضاف إن ” تنفيذ هذه المشاريع يعتمد على الشراكة الحقيقية بين مستشارية الأمن القومي واللجان الفرعية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة من خلال ميزانيات يتم اعدادها لغرض لنجاح عمل اللجنة “.

وأوضح إن ” الاجتماع جرى على قاعة قصر الثقافة في محافظة النجف الاشرف بحضور ممثلين لجنة المتابعة لتنفيذ استراتيجية منع التطرف بمستشارية الأمن القومي ونواب المحافظين في محافظات العراق “.

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