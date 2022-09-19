سبيس إكس المملوكة لـ ايلون ماسك تطلق 54 قمرا صناعيا جديدا

المستقلة /- أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق 54 قمرا صناعيا جديدا إلى مدار حول الأرض للعمل ضمن شبكة ستارلينك للإنترنت.

وتشير الشركة في بيان نشرته على موقعها في “تويتر”، إلى أن هذه المجموعة الجديدة من الأقمار الصناعية أطلقت من مطار كيب كانافيرال الفضائي في الساعة 20.18 من يوم الأحد حسب التوقيت المحلي (الساعة 3.18 بتوقيت موسكو يوم الأثنين).

وبهذا أصبح عدد الأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة سبيس إكس إلى الفضاء للعمل ضمن شبكة ستارلينك منذ مايو 2019 أكثر من 3000 قمرا صناعيا، أصبحت توفر الانترنت لسكان أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.