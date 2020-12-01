سبوتيفاي تكشف عن أنجح الأغنيات والفنانين والألبومات لعام 2020

المستقلة /- للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشفت منصة «سبوتيفاي»عن قوائمها لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020 وأكدت المنصة أنها ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم .

وفي بيان لها ذكرت أن في مصر تُوج ويجز ملكًا على عرش الموسيقى، حيث أصبحت أغنيته «دورك جي» أكثر أغنية اُستمع إليها في عام 2020.

وعالميًا، تواصل الموسيقى اللاتينية قوتها، حيث أصبح مغني الراب البورتوريكي Bad Bunny أكثر الفنانين استماعاً في عام 2020، أما الأغنية الأكثر استماعاً لعام 2020 فكانت من نصيب The Weeknd وأغنيته Blinding Lights.

وتابعت «سبوتيفاي» :

من هم الفنانون الذين سيطروا على عام ليس له مثيل؟، «ويجز» هو أكثر من اُستمع إلى أغانيه في مصر هذا العام، إنها المرة الأولى التي يتصدر فيها نجم الراب قائمة مُلخص العام من Spotify، لكن الأمر لم يكن مفاجأة، حيث قدم الفنان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لمعجبيه عدة أغان ناجحة على مدار العام، و«ويجز» هو أيضًا الفنان الوحيد الذي انضمت 5 أغنيات له دفعة واحدة إلى قائمة أكثر أغاني اُستمع إليها لهذا العام.

واحتل الهضبة عمرو دياب المركز الثاني في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا، حيث قدم ألبومه «سهران» هذا العام ما جعل الألبوم يحتل المركز الأول في قائمة Spotify لأكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر.

واحتل فريق الـ K-pop الكوري BTS المركز الثالث، وهو أول فريق K-pop يحصل على ترشيح لجائزة Grammy. ألبوم MAP OF THE SOUL: 7 لفريق BTS حقق هو كذلك نجاحًا كبيرًا، حيث احتل مكانًا في قائمة أكثر ألبومات اُستمع إليها، ما يثبت مرة أخرى شعبية الـ K-pop في مصر، وجاء Travis Scott رابعًا، يليه Abyusif الذي ترك بصمة مهمة على مشهد الهيب هوب الحالي في مصر من خلال الأغاني المشتركة المميزة التي يقوم بها مع فنانون آخرون.

وتابعت «سبوتفاي»: الأغنية الثانية أكثر استماعاً على Spotify في عام 2020 كانت لـ«ويجز» مع أغنيته «واحد وعشرين»، تليها «شيراتون» لمروان موسى و«الغسالة» لويجز أيضًا و“Dance Monkey” لـ Tones and I.

واحتل ألبوم «After Hours» لـ «ذا ويكند» المرتبة الثانية في قائمة الأكثر استماعًا بعد «سهران» لعمرو دياب.

وجاء «كل يوم من ده» لحماقي في المرتبة الثالثة يليه «؟» لـ XXXTENTACION و«WHEN WE ALL FALL ASLEEP، WHERE DO WE GO?» لـ «بيللي إيليش».

وجاءت أكثر فنانات اُستمع إليهن في مصر هن: «بيللي إيليش» و«خيزلي» و«سيا» و«ودوا ليبا» وشيرين عبدالوهاب، وجاءت الأسطورة اللبنانية فيروز في المركز الثامن.

أما بالنسبة لقوائم تشغيل الأغاني على المنصة، احتلت «Today’s Top Egyptian Hits» المرتبة الأولى، ووفقا لـ«سبوتيفاي» فإن يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 كان أكثر الأيام الموسيقية لهذا العام في مصر.

وفيما يلي مُلخص كامل لنتائج «سبوتيفاي» لعام 2020، حيث الأكثر استماعاً في مصر:

أكثر فنانين اُستمع إلى أعمالهم في مصر:

1- ويجز

2- عمرو دياب

3-BTS

4-Travis Scott

5-Abyusif

6- مروان موسى

7-Billie Eilish

8-The Weeknd

9- مروان بابلو

10- كايروكي

أما أكثر فنانات اُستمع إلى أعمالهن في مصر:

1-بيللي إيليش

2-هيزلي

3-سيا

4-دوليبا

5-شيرين عبدالوهاب

6-أريانا جراندي

7-كاميلا كابلو

8-فيروز

9-تيلور سويفت

10-سيلينا جوميز

أكثر أغاني اُستمع إليها في مصر:

1-دورك جي- ويجز

2-واحد وعشرين- ويجز

3-شيراتون- مروان موسى

4-الغسالة- ويجز

5-Dance Monkey- Tones and I

6-فري- مروان بابلو ومولوتوف

7-Falling- Trevor Daniel

8-The Box- Roddy Ricch

9-بالسلامة- ويجز ومولوتوف

10سكرتي- ويجز

أكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر:

1-سهران- عمرو دياب

2-After Hours- The Weeknd

3-كل يوم من ده- محمد حماقي

4- “?”- XXXTENTACION

5-WHEN WE ALL FALL ASLEEP، WHERE DO WE GO?- Billie Eillish

6-MAP OF THE SOUL: 7- BTS

7-Hollywood’s Bleeding- Post Malone

8- ASTROWORLD- Travis Scott

9-Music To Be Murdered By- Eminem

10-The Ugly Ducklings- كايروكي

مُلخص الأكثر استماعاً على Spotify عالميًا:

أكثر فنانين اُستمع إلى أعمالهم على مستوى العالم:

1-Bad Bunny

2-Drake

3-J Balvin

4-Juice WRLD

5-The Weeknd

أكثر فنانات اُستمع إلى أعمالهن على مستوى العالم:

1-Billie Eilish

2-Taylor Swift

3-Ariana Grande

4-Dua Lipa

5-Halsey

أكثر ألبومات اُستمع إليها على مستوى العالم:

1-YHLQMDLG لـ Bad Bunny

2-After Hours لـThe Weeknd

3-Hollywood’s Bleeding لـ Post Malone

4-Fine Line لـ Harry Styles

5-Future Nostalgia لـDua Lipa

أكثر أغنيات اُستمع إليها على مستوى العالم:

1-“Blinding Lights” لـ The Weeknd

2-“Dance Monkey” لـ Tones and I

3-“The Box” لـ Roddy Ricch

4-“Roses- Imanbek Remix” لـ Imanbek and SAINt JHN

5-“Don’t Start Now” لـ Dua Lipa