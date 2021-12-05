سبوتيفاي تسحب اعمال اشهر الكوميديين بسبب نزاع حول حقوق الملكية

المستقلة/- أفادت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية بأن شركة ”سبوتيفاي“ السويدية لتقديم خدمات الموسيقى والبودكاست سحبت أعمال مئات من أشهر الكوميديين، بما في ذلك كيفن هارت وتيفاني هاديش وجون مولاني وجيم غافيغان، من منصتها الرقمية، بسبب نزاع حول حقوق الملكية.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن عددًا من الفنانين البارزين يتابعون مدفوعات العائدات مقابل أعمالهم المنطوقة المختلفة، مثل النكات، عندما يتم تشغيلها على الراديو، وعلى خدمات مثل ”سبوتيفاي“ و“باندورا“ و“يوتيوب“ و“سيرياس إكس إم“ (SiriusXM).

ويتم دعم جهود الكوميديا من قبل شركة إدارة الحقوق العالمية ”Spoken Giants“ التي تعمل على ضمان تعويض الفنانين بشكل مناسب عن حقوق التأليف والنشر المؤلفة لوسائل الإعلام المنطوقة، وبشكل أساسي كلمات الكوميديين، على غرار الطريقة التي يتم بها الدفع لكُتّاب الأغاني مقابل استخدام موسيقاهم وكلماتهم.

وبحسب ”وول ستريت جورنال“، فإنه ”عادةً ما يتم الدفع للممثلين الكوميديين عن طريق الملصق أو الموزع جنبًا إلى جنب مع منظمة حقوق الأداء الرقمي SoundExchange عندما تقوم خدمة رقمية بتشغيل محتواها. ومع ذلك، لا يتم تعويضهم من الناحية الفنية عن كتابة هذا المحتوى، وهو أمر تأمل Spoken Giants في تغييره“.

وبعد فشل مفاوضات مع ”Spoken Giants“، أزالت ”سبوتيفاي“ المئات من المحتوىات الكوميدية من الخدمة. وفي بيان للشركة نقلته ”وول ستريت جورنال“، قالت سبوتيفاي إنها ”دفعت بالفعل مبالغ كبيرة من المال مقابل المحتوى المعني، وتود الاستمرار في القيام بذلك، وأن ملصقات وموزعي الكوميديين لهم نصيب في المحادثة“.

وتأتي الشكاوى من الكوميديين في الوقت الذي يبحث فيه مؤلفو الأغاني والفنانون عن طرق للتحكم في عملهم وجني المزيد من الأموال من خدمات البث المباشر والراديو.

ويتمثل أحد التحديات في كيفية تحديد تمويل مدفوعات العائدات الجديدة هذه، فعندما وقعت ”سبوتيفاي“ صفقات مع ملصقات وموزعي الكوميديين، فعلت ذلك على أساس أن تلك الصفقات تشمل جميع الحقوق التي تتطلب دفع تعويضات، وإذا كان سيتم دفع حقوق الطبع والنشر الجديدة، فسيتعين على ”سبوتيفاي“ إما دفع نقود إضافية لنقل هذا المحتوى، أو اقتطاع جزء مما يدفعه للتسميات والموزعين من أجل الحق الأدبي.

وأكدت الصحيفة أنه ”لا توجد أي معلومات عما إذا كانت سبوتيفاي ستحاول التوصل إلى اتفاق مع Spoken Giants مرة أخرى، أو ما إذا كان محتوى الكوميديين سيعود في أي وقت. ومع توقعات بأن يكون لدى سبوتيفاي أكثر من 400 مليون مستخدم بحلول نهاية العام، فقد يفقد الممثلون الكوميديون المتأثرون قدرًا هائلاً من المشاهدات“.

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