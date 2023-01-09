سبعد عام من الاعتزال .. أجويرو يعود للعب مجددا

المستقلة/- يعود الأرجنتيني سيرخيو أجويرو من جديد إلى ملاعب كرة القدم، بعد أكثر من عام على اعتزاله بسبب مشكلة في عضلة القلب.

وكشف أجويرو أنه سيعود للعب مباراة ودية بقميص نادي برشلونة الإكوادوري، حيث سيظهر كضيف شرف في المباراة الاستعراضية المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري.

أجويرو قال في تصريحات نقلتها صحيفة “as” الإسبانية: “أتطلع إلى التواجد هناك والاستمتاع، لدي فحوصات من طبيب القلب، أنا بحالة جيدة جدًا، وقد بدأت التدريب بالفعل، لذلك سأتمكن من اللعب”.

وأضاف: “آمل أن أستمتع وأشعر بالملعب مرة أخرى، أشعر أنني في حالة جيدة جدًا، لذا سأكون قادرًا على اللعب، وفي غضون 15 يومًا سألعب أيضًا مباراة مع أصدقائي من برشلونة الإسباني”.

أجويرو أكد أن الأمر بدأ خلال كأس العالم 2022، حيث التقى بمشجعين من الإكوادور طالبوه بلعب تلك المباراة الودية.

وقال: “خرجت لتناول الطعام في قطر وكنت أشاهد أول مباراة للإكوادور في كأس العالم، وقد تعرف علي بعض مشجعي برشلونة، وطلبوا مني لعب تلك المباراة، كان يجب أن ألتزم الصمت حتى لا أتلف هذه المفاجأة”.

أجويرو سيكون ثامن نجم عالمي يتم دعوته إلى تلك المباراة السنوية، بعد رونالدينيو في 2016، ودييجو فورلان في 2017، وكاكا في 2018، وأندريا بيرلو في 2019، وأليساندرو ديل بييرو في 2020، وخافيير ماسكيرانو في 2021، وأخيرًا كارلوس تيفيز في العام الماضي.

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