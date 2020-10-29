سبب قد يدفع الاردن للتوجه نحو الحظر

المستقلة /- قال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة، فراس الهواري، إن الأردن حقق درجة التكاثر للفايروس بنسبة بلغت أكثر من 1.5 بالمئة.

وأضاف الهواري، أن ذلك يُدخل الأردن في مرحلة الانتشار المجتمعي، وفقا لقناة المملكة.

وأوضح أن الأردن حقق أيضا أعلى من 5% من نسب الفحوص الإيجابية التي ظهرت للكشف عن الفيروس.

واعتبر أنه إذا وصل الأردن إلى 80% من نسب الإشغال والطاقة الاستيعابية في المستشفيات، فإن الحل هو الحظر الشامل.

وبيّن الهواري، أن الأردن وصل إلى ما نسبته 55% من الإشغال في المستشفيات، “لكن هنالك نقطة مهمة، وهي الحديث عن فتح أماكن جديدة لاستقبال المرضى”.

وتمنى الهواري على الحكومة؛ أن تسارع في حل مشكلة الكوادر الصحية، في ظل نيتها التوسع في أماكن استقبال مرضى كورونا.

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