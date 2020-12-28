ساويرس: أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها خلال 2021

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المستقلة/- توقع الملياردير المصري نجيب ساويرس أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 20٪ منذ بداية العام الجاري بسبب جائحة كورونا.
وأضاف ساويرس في تصريحات تليفزيونية، أن الدول التي قامت بتنفيذ تدابير اقتصادية مبكرة لمواجهة تداعيات “كورونا” مع دعم القطاعات الحيوية، ستكون الأكثر قدرة على التعافي الاقتصادي بعد انتهاء الأزمة الصحية.
ودعا ساويرس إلى مزيد من إجراءات التحفيز المالي لمواجهة الأثار الاقتصادية لكورونا.
وعن الوضع عربياً، أشار “ساويرس” إلى أن دولة الإمارات قامت بمواجهة تداعيات الوباء بشكل علمي وليس عبر الإغلاق العشوائي، من خلال إعطاء أولوية للصحة وحماية الأفراد بالتزامن مع فتح الاقتصاد أمام السياحة.

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