سان جيرمان يفتح أبوابه أمام رونالدو

(المستقلة) كشف نادي باريس سان جيرمان عن رغبته في التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، إذا قام الأخير بعرضه للبيع.

وقال ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عبر قناة ناديه: “ربما يستيقظ كريستيانو غدا، ويعلن رغبته في الانتقال لناد آخر”.

وأضاف: “من يستطيع شراء رونالدو؟ الدائرة مغلقة، وباريس سان جيرمان داخل هذه الدائرة، إنها فرص ومواقف”.

وتابع “لابد من الاستعداد لسوق الانتقالات، وهذا ما نفعله، بالطبع لدينا أولويات، لكن من الوارد أن تحدث أمور غير متوقعة”.

وأتم: “في العام الماضي خسرنا من 15 إلى 20% من إيرادات النادي، والنسبة ستزيد هذا الموسم، لكن لدينا القدرة والوسائل التي تمكننا من التغلب على هذه الأزمة، بينما قد تواجه أندية أخرى صعوبات أكبر في تجاوز المشكلة، فالطموحات هنا كبيرة”.

يذكر أن رونالدو صاحب الـ35 عاما انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو، ويمتد عقده مع البيانكونيري حتى يونيو/حزيران 2022.

وشارك النجم البرتغالي في 94 مباراة مع يوفنتوس بمختلف المسابقات، سجل خلالها 71 هدفا وصنع 19.