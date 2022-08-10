سانشيز في الطريق الى الدوري الفرنسي

سانشيز في الطريق الى الدوري الفرنسي

المستقلة/- قال أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إنه توصل لاتفاق مبدئي من أجل التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وانفصل المهاجم البالغ من العمر 33 عاما عن فريق إنتر ميلان الإيطالي، بالتراضي، يوم الاثنين، بحسب وكالة “رويترز”.

وسبق للهداف التاريخي وأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع منتخب تشيلي اللعب أيضا لأندية برشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد.

وخاض 109 مباريات وسجل 20 هدفا في كافة المسابقات مع إنتر بعد انضمامه للنادي الإيطالي قادما من يونايتد في 2019، لكنه نادرا ماظهر في التشكيلة الأساسية للفريق، الموسم الماضي.

واحتل مرسيليا المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.