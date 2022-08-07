سامسونغ تعلن عن اختراع سيساهم في تطوير العضلات الاصطناعية

المستقلة /- أعلنت شركة سامسونغ عن اختراع جديد سيساهم في تطوير تقنيات العضلات الاصطناعية.

وأشارت مواقع الشركة على الإنترنت إلى أن المهندسين التابعين لسامسونغ تعاونوا مع خبراء من جامعة Ajou الكورية الجنوبية، وطوروا مشغّل “CASA” للعضلات الاصطناعية والتي يمكن لكل عضلة منها رفع أكثر من 800 ضعف وزنها.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن ” CASA” هو عبارة عن زمبرك معدني موصول بأسلاك متينة، ومجهز بشرائح إلكترونية يمكنها التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحت تأثير ضغط معين تقوم الأسلاك بتحريك الزمبرك والذي يحرك العضلة الاصطناعية بدوره.

وتزن العضلة الاصطناعية المجهزة بهذا الجهاز حاليا 0.2 غ فقط، ولكن بإمكانها رفع 170غ أي اكثر من 800 ضعف وزنها، ويشير الخبراء في سامسونغ بأنه بالإمكان صنع عضلات أكبر بنفس التصميم تكون قادرة على رفع مئات الكيلوغرامات، وسيصبح من الممكن اعتمادها بالهياكل الاصطناعية مستقبلا.

وبالإضافة إلى كل ما سبق يمكن اعتماد تقنيات “CASA” أيضا في نظارات الواقع الافتراضي أو في القفازات الاصطناعية التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التقاط الأشياء.

 

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