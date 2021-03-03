سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

المستقلة /- أطلقت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ، اليوم الأربعاء، هاتف Galaxy A32 في الهند، ليصبح بذلك أول هاتف ذكي متوسط المدى من سامسونغ مزود بشاشة ذات معدل تحديث عال.

ويتوافر الهاتف -الآن- للشراء عبر موقع Samsung India، وهو متاح في طراز واحد فقط، كما يبلغ سعره (نحو 300 دولار) في الهند، ويتوافر بأربعة ألوان (أسود، وأزرق، وبنفسجي، وأبيض).

مواصفات هاتف ”Galaxy A32“

يتميز أحدث هاتف ذكي متوسط المدى من سامسونغ بشاشة Super AMOLED Infinity-U مقاس 6.4 بوصة بدقة Full HD + وسطوع 800 شمعة في المتر المربع وقارئ بصمات الأصابع المدمج في الشاشة وزجاج Gorilla 5، كما يعمل بنظام Android 11 ومجهز مع معالج Helio G80.

وبالنسبة للكاميرا، في المقدمة، يحتوى الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابكسل، وفي الخلف، يتميز الهاتف بإعداد رباعي الكاميرا إذ تأتي الأساسية بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 5 ميغابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميغابكسل، وباستطاعة الكاميرا تسجيل مقاطع فيديو بدقة Full HD بسرعة تصل إلى 30 إطارا في الثانية.

كما يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 غيغابايت.

وأخيرا، Galaxy A32 هو هاتف ذكي (LTE) يدعم اتصال الـ4G ومزود بفتحة بطاقة SIM مزدوجة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبلوتوث 5.0، ومنفذ USB من النوع C، ومقبس سماعة رأس.

وبالنسبة للبطارية يحزم هذا الهاتف الذكي بطارية سعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، كما يحتوي على مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك، Eye Comfort Shield و Game Booster و Samsung Knox و Samsung Pass.