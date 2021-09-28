سامر المصري يكشف الأسرار عن مسلسل باب الحارة

المستقلة /- رغم أن الجمهور عرفهم بشخصياتهم التي جسدوها فيه، إلا أن أبطال مسلسل باب الحارة الشـ.ـامي لا يتوقفون عن انتـ.ـقاده والتعبير عن رفض استـ.ـمرار عـ.ـرض اجـ.ـزاء جديدة منه، مؤكـ.ـدين ان الجـ.ـمهور ملّ من هذا الأسلوب .

آخر هؤلاء كان “عقيد باب الحارة” الفنان السوري سـ.ـامر المصـ.ـري الذي اعـ.ـلن سابقاً انسـ.ـحابه من العمل الفني.

وبينما اعتبر “أبو شهاب” أن العمل انتهى درامياً، قال إن بقية الأجزاء عبارة عن “مطـ.ـمطة إنتاجية وإخـ.ـراجية”، مضيفاً انه لا يتابع أي جزء منه.

وأعرب العقيد أبو شـ.ـهاب عن حزنه على الحال التي بلـ.ـغها المسـ.ـلسل الذي شـ.ـهد نجاحا منقطع النظير فيما سبق.

وقال: في جزء من الأجزاء شـ.ـفت طيارة عم بتفجر في الحارة تأسفـ.ـت بيني وبين حالي على إنه هاد المسلسل اللي حقق كل هالنجاح الجـ.ـماهيري العربي لازم كان يطـ.ـلق عـ.ـليه رصـ.ـاصة الرحمة من زمان.

ولدى سؤاله عن سبب وصول “باب الحارة” لهذه الحال كان رد النـ.ـجم السوري “لو جبت 50 كاتـ.ـب ما عاد تقـ.ـدر تخلق أحداث تكون مقنـ.ـعة”.

علي كريم

وسبق “أبو شهاب” في انتـ.ـقاد “باب الحارة”، الفنـ.ـان السوري علي كریم رغـ.ـم مشـ.ـاركته في الجزء 11 من المسلسل.

وكشف الفنان علي كریم لبرنامج “زوم روم” عن شـ.ـعوره بالأسف بسبب استـ.ـمراره في مسلـ.ـسل “باب الحارة” وبمـ.ـعظم أعمال البیئة الشامیة معبرا عن ضجره الشدید من تلك الأعمال، إذ قال: ” إنو حاجة بیكفي”.

ووصف كریم قصص باب الحارة بالافتراضیة وأنھا لیست القصـ.ـص الحقیقیة التي تحدث في حارات الشام؛ لأنھا غیر موثقة.

وعن شخصیته في “باب الحارة” ذكر علي كریم أنه كان یحبـ.ـھا في أول جزأین؛ إذ كانت طریفة واستمتع بأدائھا، ثم حاول في الأجزاء اللاحقة أن یحذف مشاهد العـ.ـدوانیة قدر المستطاع، لكنه بالنھایة وصل لمرحلة سیوـقف بھا عمله في المسلسل، وكان من المفـ.ـروض ألا یكمـ.ـل في الجزء الحادي عشر لكن الوضع المادي أجبره على ذلك.

وأكد كریم على أن هذا العمل تجاري ومطلوب بكثرة في الوطن العربي والخلیج.

وقال إلى أن أغلب المنتجین لا یدعمون العمل بھدف تصدیر قضـ.ـیة أو مشروع ولا یعملون بالفن لأجل الفن، وإنما یبـ.ـحثون عن الأعمال التي تعید لھم ما صـ.ـرفوه من أموال مع ثـ.ـقة بوجود تسـ.ـویق مؤمن، وهذا الشـ.ـيء موجـ.ـود بكل مسلسلات الدراما السوریة التي أصبحت تخـ.ـلو من أي مشروع أو قضـ.ـیة بحسب تعبیره.

صباح الجزائري ايضاً ..

وكانت بطلة باب الحارة السابقة الفنـ.ـانة صباح الجزائري “أم عصام” من منتقـ.ـدي باب الحارة 11 الذي یعـ.ـرض خلال الموسم الرمضاني الحالي 2021 .

واكد أنھا ضد إنتاج المسلسل، ولا تحضر أي حلـ.ـقة منه على الإطـ.ـلاق، وقالت: “إن مسلـ.ـسل باب الحارة 11 لا یشـ.ـبه -أبدا- العمل الأصلي الذي عملت فیه لمدة 9 سنوات متـ.ـواصلة”.

وأوضحت أن المخرج بسام الملا، هو صاحب فكرة مشروع باب الحارة، وقد عملت معه لـ9 أجزاء، وفضـ.ـل النجاح الكبیر یعود له، في حین یستثمر القائـ.ـمون على المسلسل حالیًا نجاح هذه الأجزاء الـ9.

وأشارت إلى أنھا لا تتابع المسلسل بكل تأكید، كونه عملا مختلفاً.

“أبو عصام”: باب الحارة ساندویتش فلافل بایتة

الفنان السوري عباس النوري الذي ادى دور “أبوعصام”، كان وصف المسلسل بـ “ساندویتش الفلافل البایتة ومرمیة في البراد، وصار لھا 10سنوات ما حد لمسھا “.

ورفض النوري مقارنة دوره في مسلسله الجدید الذي یعرض حالياً “حارة القبة” بدوره السابق في “باب الحارة”، كما رفض أیضا، حتى المقارنة بین العملین.

یشار إلى أن مسلسل باب الحارة، عاد هذا العام بجزئه الـ 11، مع دخول شخصیات جدیدة على خط الأحداث، وغیاب أخرى.

نجم مسلسل “باب الحارة” عاجز عن شراء كيلو لحم!

ومؤخراً، أثار نجم مسلسل “باب الحارة“، الممثل السوري هاني شاهين الذي لعب دور “العريف نوري” في المسلسل، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن معاناته مع الفقر.

وأشار شاهين الذي اشتهر بدور العريف “نوري”، إلى أن وضعه المادي الصعب جعله عاجزاً عن شراء كيلو غرام واحد فقط من اللحم.

كما وكتب هاني شاهين عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” معاناته التي بدأها بالقول: “إلى من لا يهمـه الأمر مطلقا، أنا الفنان المتقاعد هاني شاهين أقر وأعترف بأن لدي سؤال أريد أن أطرحه على من لا يهمهم الأمر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد”.

وتابع: “علما بأنني لم استشر زملائي الفنانين المتقاعدين أمثالي من أجل عرضه على صفحتي هذه، فعذرا منهم لأن صاحب الحاجة أرعن”.

وأضاف شاهين: “السؤال هنا له علاقة بعلم الرياضيات، وأرجو ممن لا يملك الإجابة عليه أن ينورني وليس له مني إلا جزيل الشكر، اتصلت بأحد الجزارين، وأقصد هنا اللحامين. وليسوا الجزارين الذين يمتصون دماءنا، لكن كلمة لحام باللغة العربية جزار”.

وتابع شاهين: “سألت اللحام عن سعر الكيلو، فأجابني بعظمه 16500 ليرة. قلت له وبدون عظمه أي مجروم؟ قال لي 25000 ليرة. أخبرته أليس مبلغاً كبيراً؟فأخبرني أن سعره أكثر من ذلك وأن الخرفان التي تأتيهم نحيلة وعظمها أكثر من لحمها”.

واستطرد الفنان السوري: “سألني كم كيلو أريد، فأخبرته أنني أريد كيلو ولكن ليس الآن، وأنه تبقى أربعة أيام لحين نزول راتبي، خاصة أنني منذ شهرين أبحث عن اللحمة ولم يأت دوري للشراء”.

وطرح هاني شاهين سؤاله قائلاً: “السؤال هنا، نحن الفنانون المتقاعدون راتبنا التقاعدي في نقابتنا الموقره 25000 ليرة سورية شهريا يعني حق كيلو لحمة. فتصور يارعاك الله ورحم الله من قالها :أقول قولي هذا وأسأل جنابكم ماهذا؟. فهل من أحد عنده جواب لحل طلاسم هذه المعادلة؟”.

وتفاعل الجمهور مع كلام الفنان السوري، وأعربوا عن حزنهم من وصوله إلى هذه الحالة. مؤكدين أن جميع السوريين يمرون بنفس الظروف السيئة وسط الظروف الاقتصادية السيئة واستمرار انهيار الليرة السورية.

ويعد هاني شاهين (80 عاماً) من أبرز ممثلي سوريا. و شارك بالعديد من الأعمال الإذاعية والمسرحية، أبرزها”أنا عايزة مليونير”، ” وشلون الله بدو يوفقنا “، لكنه عرف بين الجمهور بدور العقيد “نوري” في سلسلة “باب الحارة “