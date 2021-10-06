سامراء تستعد لطرح 37 مستحضرا جديدا لأدوية في السوق المحلي والخارجي

المستقلة/- تعتزم الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء انتاج 37 مستحضرا جديدا وطرحها في السوق المحلية وتصديرها للخارج.

وقال مدير الشركة خالد محيي علوان في تصريح لصحيفة»الصباح» تابعته المستقلة: إن «الشركة وضعت خطة جديدة تتألف من 3 محاور، الاول انتاج مستحضرات جديدة لاول مرة في البلاد تم طرحها في السوق المحلية واخرى تم تصديرها للخارج». واضاف ان المحور الثاني شمل «تطوير المستحضرات البحثية وهي قيد الانتاج وسترى النور قريبا، ومحور ثالث يتضمن انتاج مستحضرات جديدة ضمن البروتوكول الخاص بجائحة كورونا»، مشيرا الى ان «الشركة تعمل لطرح 37 مستحضرا جديدا».

وذكر علوان أن «العمل يجري لتنفيذ مشروع الكريمات والمراهم الجديد من قبل قسم المشاريع في الشركة والتعاون مع الشركة العامة لتصميم وتنفيذ المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية، اذ وصل لنسبة تتراوح بين 20 – 25 % ، وهي جيدة قياسا الى المدة القصيرة التي تمت المباشرة بها بتنفيذ المشروع». ولفت الى «معاودة الشركة انتاج مستحضر البرياتين بعد انقطاع دام أكثر من 10 أعوام على شكل حبوب، او شراب سائل وسيتم طرحه بحلته الجديدة في الاسواق المحلية بمواصفات عالية الجودة تضاهي الأجنبي، ومن المؤمل ابرام عقود مع وزارة الصحة لانتاجه».