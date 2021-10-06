سامراء تستعد لطرح 37 مستحضرا جديدا لأدوية في السوق المحلي والخارجي

المستقلة/- تعتزم الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء انتاج 37 مستحضرا جديدا وطرحها في السوق المحلية وتصديرها للخارج.

وقال مدير الشركة خالد محيي علوان في تصريح لصحيفة»الصباح» تابعته المستقلة: إن «الشركة وضعت خطة جديدة تتألف من 3 محاور، الاول انتاج مستحضرات جديدة لاول مرة في البلاد تم طرحها في السوق المحلية واخرى تم تصديرها للخارج». واضاف ان المحور الثاني شمل «تطوير المستحضرات البحثية وهي قيد الانتاج وسترى النور قريبا، ومحور ثالث يتضمن انتاج مستحضرات جديدة ضمن البروتوكول الخاص بجائحة كورونا»، مشيرا الى ان «الشركة تعمل لطرح 37 مستحضرا جديدا».

وذكر علوان أن «العمل يجري لتنفيذ مشروع الكريمات والمراهم الجديد من قبل قسم المشاريع في الشركة والتعاون مع الشركة العامة لتصميم وتنفيذ المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية، اذ وصل لنسبة تتراوح بين 20 – 25 % ، وهي جيدة قياسا الى المدة القصيرة التي تمت المباشرة بها بتنفيذ المشروع». ولفت الى «معاودة الشركة انتاج مستحضر البرياتين بعد انقطاع دام أكثر من 10 أعوام على شكل حبوب، او شراب سائل وسيتم طرحه بحلته الجديدة في الاسواق المحلية بمواصفات عالية الجودة تضاهي الأجنبي، ومن المؤمل ابرام عقود مع وزارة الصحة لانتاجه».

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الإمارات : حكم على 5 أجانب بالإعدام

اخر الاخبار

سوريا عن العلاقات مع الاردن: هذا الوضع الطبيعي

اخر الاخبار

تعرف على الأطعمة التي تساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل

اخر الاخبار

تطورات ملف نقل الغاز للبنان عبر الأردن

اخبار العراق

مصافي الجنوب تنجز أعمال التحويرات الفنية الخاصة بتحويل الغاز

الاخبار

سامراء تستعد لطرح 37 مستحضرا جديدا لأدوية في السوق المحلي والخارجي

اخبار العراق

فلاحو ذي قار يعربون عن مخاوفهم من عدم امكانية تأمين المياه الكافية لري مزارعهم

اخبار العراق

فلاحو ذي قار يعربون عن مخاوفهم من عدم امكانية تأمين المياه الكافية لري مزارعهم

اخبار العراق

العراق يستعد لانتاج العتاد الخفيف والمناطيد العسكرية

اخر الاخبار

وزارة الزراعة تعلن خبر هام بما يخص أسعار اللحوم وبيض المائدة

اخر الاخبار

توزيع 1850 قطعة أرض لفئات معينة في الديوانية

اخر الاخبار

تهديد سعودي بقتل مودل روز

اخر الاخبار

رئيس الوزراء الفرنسي يهدد بإعادة النظر بالعلاقات مع لندن

اخر الاخبار

اعصار شاهين يهدد اليمن

اخر الاخبار

أصغر 15 مليارديرا في عام 2021

اخر الاخبار

حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي

اخر الاخبار

ما هي علامات فقر الدم عند الأطفال؟