ساكا يتوج بجائزة لاعب العام في إنكلترا

ساكا يتوج بجائزة لاعب العام في إنكلترا

المستقلة/- فاز بوكايو ساكا نجم فريق أرسنال بجائزة لاعب العام في إنكلترا، ليصبح هو أول لاعب يفوز بالجائزة داخل فريق أرسنال.

واستطاع ساكا أن يتفوق على كلاً من هاري كين مهاجم توتنهام وديكلان رايس لاعب أرسنال، في سباق الفوز بجائزة لاعب العام.

وشارك بوكايو ساكا مع إنكلترا هذا العام في 9 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف، بعد أن قدم أداء رائعًا مع منتخب الأسود الثلاثة.

يذكر أن ساكا شارك مع منتخب إنكلترا في 18 مباراة، واستطاع تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.