“ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت”.. السيسي يستنكر ما رآه بالشارع

المستقلة /- كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف صادفه أثناء سيره في أحد الأيام على أحد طرقات البلاد بمفرده، وتسبب بإزعاجه.

وقال السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان في مدينة السادس من أكتوبر، إنه أثناء سيره بالسيارة على محور الفريق العصار وبمفرده دون أن يكون مرافقا له أحد، فوجئ بإلقاء المواطنين المخلفات في منتصف الطريق.

وأضاف: “ساعات بنزل بالعربية لوحدي كده، عشان أشوف وأتابع.. كنت ماشي على محور الفريق العصار لقيت الناس حاطة المخلفات في نص الشارع”.

وتابع: “طيب لما حطينا عربيات صغيرة للناس تحط المخلفات فيها رفض الناس اللي على جانبي الطرق تبقى جنبهم، وودوا العربيات في وسط الشارع، طب هنعمل إيه؟ مش هسكت”.

ولفت الرئيس المصري إلى أن حجم المخلفات التي تتطلب إزالة هو 40 مليون طن، وأن الدولة تجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

ايران : المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة وعلى أساس الاحترام المتبادل

اخر الاخبار

اسعار النفط تسجل اعلى مستوى منذ سنوات بسبب زيادة الطلب

اخر الاخبار

الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث من 2021

اخر الاخبار

سعر ومواصفات أرخص سيارة سيدان داخل الكويت موديل 2021

اخر الاخبار

عازمون.. بيان من الجيش التركي

اخر الاخبار

تاجر تركي يبيع 50 ليرة مقابل 50 ألف ليرة

اخر الاخبار

الخلافات تشتد بين روسيا والمغرب.. ومخططات بوتين تنذر بأزمة كبرى

اخر الاخبار

الخلافات تشتد بين روسيا والمغرب.. ومخططات بوتين تنذر بأزمة كبرى

اخر الاخبار

نصائح ذهبية للرجل الذي بلغ الأربعين..تعرف عليها

اخر الاخبار

لماذا يموت لاعبو كمال الأجسام في سن صغيرة؟

اخر الاخبار

“ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت”.. السيسي يستنكر ما رآه بالشارع

اخر الاخبار

لحظة هبوط طائرة وسط طريق سريع بسبب خلل فني

اخر الاخبار

مصري يتزوج من إبنة بيل غيتس بحفل إسلامي سرّي

اخر الاخبار

تحذير صارم للمرة الأولى من منظمة الصحة العالمية

اخر الاخبار

لأول مرة منذ قرن .. طائرات حربية ألمانية تحلق في سماء القدس

اخبار العراق

انقاذ امراة حاولت الانتحار في الناصرية

اخر الاخبار

“لعبة الحبار” يتحول الى تحدي في صنع الحلوى