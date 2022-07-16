سارة عباس وعلي نجم  يحققان الميدالية الفضية للزوجي ببطولة العالم للرماية في ميونخ

سارة عباس وعلي نجم  يحققان الميدالية الفضية للزوجي ببطولة العالم للرماية في ميونخ

المستقلة/-متابعة:اكرام زين العابدين/..حصل الثنائي البطل سارة عباس وعلي نجم على الميدالية الفضية في منافسات زوجي المسدس لمسافة 10 في بطولة العالم للرماية للمعاقين الجارية في مدينة ميونخ الألمانية.

واعربت اللاعبة سارة عباس واللاعب علي نجم عن سعادتهم بتحقيق الانجاز ضمن بطولة العالم الحالية في مدينة ميونخ الالمانية من حلال الحصول على الميدالية الفضية.

فيما قدم مدرب الفريق حيدرعلي ورئيس الوفد والاتحاد فالح حسن التهاني لرئيس اللجنة البارالمبية على تحقيق هذا الانجاز والحصول على الميدالية الفضية في بطولة العالم الحالية.

يذكر ان منتخب الرماية للمعاقين دخل معسكرا تدريبيا في بغداد لمدة 10 ايام وبمتابعة من المشرف العام على المنتخبات المدرب الايراني حسين اميري.

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