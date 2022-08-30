ساحة حرب.. 20 قتيلا ومئات الجرحى حصيلة الاشتباكات ليلا

المستقلة /- أفادت “رويترز” نقلا عن مصادر طبية عراقية أن “عشرين شخصا قتلوا في اشتباكات بين أنصار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ومجموعات مسلحة تابعة لخصومه السياسيين في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد”.

ودفعت الإشتباكات وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهوري بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعي ذو أغلبية في البرلمان العراقي.

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