سائرون : لا تغيير بعدد الدوائر ولا بشكل الدوائر الانتخابية

المستقلة /- أكد تحالف سائرون، اليوم الأحد، حسم 90 بالمئة من الأمور الفنية والجغرافية في المناطق المتنازع عليها المتعلقة بالدوائر الانتخابية، مؤكدا عدم وجود تغيير لا بعدد الدوائر ولا بشكل الدوائر.

وقال النائب عن التحالف محمود الزجراوي في حديث للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إنه “تم احتساب عدد الدوائر في قانون الانتخابات، بالاعتماد على كوتة النساء، لكن هناك بعض الأمور فيها تعقيدات وتحتاج إلى تعديلات فنية وجغرافية، مثل قضية سنجار وغيرها من المناطق”.

وأكد أن “ما يقارب 90 بالمئة من هذه الامور تم حسمها، والمتبقي منها هو مراعاة الامتداد الجغرافي، وكذلك الامور الفنية في كيفية توزيع الناخبين بين هذه الدوائر الانتخابية”، مؤكداً “عدم وجود تغيير لا بعدد الدوائر ولا بشكل الدوائر”.

وكشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، في وقت سابق عن تعديل مرتقب لقانون الانتخابات من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.