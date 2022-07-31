سائح ياباني ينهي جولة واسعة في تركيا على ظهر الحمار

المستقلة / أنهى السائح الياباني كوتارو تاكادا، رحلة طويلة بين الولايات التركية على ظهر حماره “سوسوتسوبي” تركي المنشأ، حيث قطع آلاف الكيلومترات.

وبدأ تاكاد البالغ 30 عاما جولته في مايو الماضي من قضاء مرزيفون بولاية أماسيا شمالي تركيا، وأنهاها في ولاية إزمير غربي البلاد.

وبعد شرائه الحمار في ولاية مانيسا غرب تركيا، سماه “سوسوتسوبي”، ثم امتطاه جنوبا عبر قرى وسط الأناضول ليصل إلى منطقة كبادوكيا السياحية.

وفي حديث للأناضول ذكر السائح الياباني أنّ فكرة التجول بالحمار تبلورت في ذهنه قبل 5 سنوات أثناء زيارته إلى المغرب.

وأشار إلى أنه تلقى ردود فعل مختلفة أثناء تجوله، وقال: “كانوا يعتقدون أنني راع أفغاني، وعندما أقول لهم أنني ياباني كانوا لا يصدقون”.

وأوضح أنه يحب المشي وخاصة برفقة الحمار، واصفا إياه بأنه “حساس كالبشر”.

وأفاد بأن الكثير من المواطنين فتحوا له منازلهم أثناء رحلته: “الكثير من الأتراك ساعدوني، حقيقة إنهم شعب مضياف، كل يوم كنت أشرب الشاي والحساء وآكل البطيخ”.

وأوضح أنه تجول في 30 دولة سابقا، وينوي استكمال جولته حول العالم في الأيام القادمة بأوروبا على ظهر حماره.

 

 

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