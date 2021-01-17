زين كاش تقدم عرض حصري لزبائنها من أصحاب المحافظ الدائمية

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المستقلة /.. أطلقت شركة محفظة العراق “زين كاش” محفظتها الالكترونية لأول مرة عام 2014 من خلال الهاتف النقال بهدف تطوير حلول الدفع الالكتروني باستخدام الهاتف النقال والإنترنت ومن أبرز خدماتها الرئيسية بطاقة الوالت كارد من ماستر كارد العالمية والتي تعمل بعملتين الدينار والدولار والتي توفّر إمكانية الدفع إلكترونياً عند شراء السلع عبر الإنترنت وسحب الأموال من الصرافات الالية داخل وخارج العراق.

كما توفر زين كاش خدمات تحويل الأموال وإعادة شحن رصيد الهاتف، وشراء البطاقات الالكترونية والدفع عبر رمز الاستجابة السريع QR

وتشجيعاً لزبائنها الجدد والحاليين وتحديدا لاصحاب المحافظ الدائمية أعلنت شركة “زين كاش” عن تقديم عرض استرجاع  نقدي  للمحفظة على مجموعة من اهم خدماتها والاكثر استخداماً كالتالي:

1–  استرجاع نقدي عند تعبئة الوالت كارد بالدولار

2–  استرجاع نقدي عند شراء البطاقات الإلكترونية

3–  استرجاع نقدي عند تعبئة رصيد خط الهاتف النقال

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام “زين كاش” في تقديم أحدث الحلول الرقمية والعروض التشجيعية لمشتركيها في كافة أرجاء العراق لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والدفع الالكتروني.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “زين كاش” السيد يزن التميمي  في تعليق له على أهمية تطوير أنظمة الدفع الالكترونية في العراق قائلا  “زين كاش تطمح بالمساهمة بالتحول نحو اقتصاد لا نقدي ونمو الاقتصاد الرقمي في العراق وفتح افاقاً جديدة من خلال توفير خدمات امنة وبأسعار وعروض مناسبة لزبائنها وتوفير طرق دفع إلكترونية مختلفة تسهل للزبائن الاستفادة من هذه الخدمات والعروض الحصرية بأسهل وأسرع وأكثر الطرق أماناً.( النهاية)

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