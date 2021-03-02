زين العمر يرثي والده بكلمات مؤثرة

المستقلة/- منى شعلان/ رث الفنان اللبناني زين العمر والده يوسف فريد الحدشيتي، بكلمات مؤثرة ، و الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بفيروس كورونا.

وكتب زين العمر، فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:” الله معك يا ابو طوني
الله معك يا رفيقي الله معك يا بيي نيال السما فيك يا شيخ الشباب كسرتلي ضهري يا حبيبي المسيح قام”.

وأضاف في تغريدة أخرى، قائلاً:” صار عندي بالسما ملاك خلّي عيونك علينا يا حبيبي يا بيي”.

وقد أصيب والد زين العمر، بفيروس كورونا، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات، ودعى زين العمر أهله للصلاة بنية شفاء والده، وكتب عبر حسابه بتويتر، قائلا:”يا ريت الله بياخد عمري واعطيكن عمر كلو صحة ….. ولو يا الله ساعدنا معقول هيك الحياة كتير قاسية يا رب اشفيلي أهلي يا نور عيوني انتوا”.

وكان زين قد نشر صورة ليسوع المسيح، وكتب تعليقاً:”إنت يا يسوع شفيت المرضى و شفيت الكسيح وقوّمت الموتى أمي وأبي بين يديك بطلب منك تشفيهن إذا أنت بدّك يا يسوع الحبيب وأنا راضي كيف ما كان حكمك لتكن مشيئتك كورونا وباء غدّار أصلي من أجل أهلي ومن أجل كل المرضى على نيّة شفائهم”.

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