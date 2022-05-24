زين الدين زيدان يرفض تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن السبب الحقيقي وراء رفض زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان، هي عدم اتهامه بالخيانة من قبل جماهير الفريق الملكي، وكذلك جماهير أولمبيك مارسيليا.

ويبحث ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بكل قوة، عن التعاقد مع زين الدين زيدان لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح بعد رفض أسطورة الريال.

ووفقا لما ذكرته إذاعة “مونت كارلو”، فإن زيدان غير مهتم بالمنصب؛ لأنه مشجع لمارسيليا والذهاب إلى باريس سان جيرمان سيكون خيانة للغريم التقليدي.

إلى جانب ذلك، لا يريد زيدان توجيه صدمة جديدة إلى ريال مدريد بعد صدمة عدم التعاقد مع مبابي وبقائه في باريس سان جيرمان، خاصة في ظل العلاقة الكبيرة التي تجمعه مع جماهير ريال مدريد.

بعد معاناة رفض كيليان مبابي يمكن لجماهير ريال مدريد على الأقل أن تتنفس الصعداء؛ لأن أحد رموزهم لن ينضم إليه في باريس.

إلى جانب ذلك، يحرص زيدان على الانتظار ليرى كيف ستنتهي بطولة كأس العالم المقبلة، إذا انتهى الأمر برحيل المدرب الحالي بديدييه ديشامب عن المنتخب الفرنسي، فإن زيدان هو المرشح الأوفر حظاً لتولي المسئولية.

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