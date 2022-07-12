زينب ابنة هيفاء وهبي تكشف تفاصيل الاعتداء عليها بالكويت

المستقلة /- عبر حسابها على انستغرام، نفت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية ​​هيفا وهبي​​ تعرضها للملاحقة والاعتداء في الكويت التي تستقر فيها، وأخلت مسؤوليتها من المنشور الذي تم تداوله، وقالت: “أخلي مسؤوليتي عن أي شيء ينشر في غير اكاونتي الوحيد والرسمي”.

وأضافت فياض: “الكويت ديرتي الثانية وبلد الأمن والأمان اللي أفتخر اني عايشة فيها، الله يديمها نعمة”.

هذا وتم مؤخرا، تداول اخبار حول تعرض زينب للاعتداء من قبل شخص ضربها على أسفل ظهرها وطاردها بسيارته وصورها بواسطة هاتفه المحمول، حيث نشر حساب بإسم زينب فياض استغاثة للمتابعين بسبب تعرضها للإعتداء من قبل مجهولين، لكن تبين ان الحساب مزيف.

وعلى صعيد آخر، نشرت زينب فياض، صورة لها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، وظهرت من خلالها وهي تركب السيارة وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “تيجي؟ “، وجاء تعليقها بنفس عنوان أغنية والدتها هيفاء وهبي “تيجي”، التي طرحتها مؤخرا وحققت نجاحاً كبيراً، وتساءل البعض عن حدوث صلح بينهما.

وكانت فياض قد لفتت الأنظار بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأخضر، وهي جالسة امام البيانو، وحازت على إعجاب متابعيها، الذين أشادوا بجمالها.