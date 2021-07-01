زينات  ضد المخدرات

المستقلة/- اعلنت الفنانة اللبنانية زينات عن تأسيسها حملة توعية بالتزامن مع مرور العالمي لمكافحة المخدرات و الاتجار بها.

و أشارت زينات الى أن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة تجاوزت الخطوط الحمراء في تدمير مستقبل عدد كبير من الاشخاص حول العالم و تحديداً في صفوف جيل الشباب،مطالبة بتوسيع دائرة المراكز المعنية بمعالجة الادمان في لبنان و تفعيل حملات وطنية للحد من خطورة الممنوعات و مصيرها المدمر و المميت .

وأكدت أن حملة التوعية التي أطلقتها لن تكون موسمية بل دائمة و سوف يكون هناك تعاون مع الجمعيات الاهلية لتعزيز هذه المهمة التي يجب على كل عامل في الشأن العام و أيضاً المجال الفني و الاعلامي دعم ثقافة الوعي لمحاربة أفة أشد فتكاً من أي سلاح على وجه الارض .

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