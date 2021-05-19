زينات : أعتز بالشبه بيني و بين ماغي بوغصن

المستقلة/- أعربت الفنانة زينات عن اعتزازها بتشبيهها مع ماغي بو غضن على مواقع التواصل الاجتماعي .

و شهدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بشأن الشبه بين الفنانة زينات و الفنانة ماغي بوغصن حيث أنتشرت صور تؤكد هذه الناحية و تمت المقارنة بين لقطات مصورة للطرفين أثر الاضاءة على هذا الموضوع في دول المغرب العربي .

ووصفت زينات، ماغي بوغصن بالفنانة المحترفة و المؤثرة و باركت لها نجاح مسلسلها ( للموت ) الذي عرض في شهر رمضان المبارك و قالت : تابعت المسلسل و ماغي دائماً تستحق النجاح و محبة الناس .

في المقابل أوضحت زينات أنها درست التمثيل و الاخراج في سويسرا قبل أن تسلك طريق الغناء و هناك امكانية لان تخوض هذا المجال بعد أن طرح عليها عدد من العروض من خلال شركات انتاج عربية لكن الاهم بالنسبة لها هو أن تكون في المكان الصحيح دون أن تكون المغامرة عابرة وبلا هوية .