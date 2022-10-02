زيلينسكي يعلن  استعادة مدينة ليمان و طرد القوات الروسية

المستقلة/- أعلنت أوكرانيا الأحد أنها استعادت بلدة ليمان الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمّتها روسيا.

وقرابة الظهر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “منذ الساعة 12,30 (09,30 ت غ)، تم تطهير ليمان بالكامل. شكرا لجيشنا!”.

وفي موقع قريب من ليمان في الشرق الأوكراني قال جندي أوكراني في تصريح لوكالة فرانس برس “أنا متفائل ومتحفّز جدا. أشاهد ما يحدث على خط الجبهة وما نستعيده من أراض”.

والسبت دخل الجيش الأوكراني بلدة ليمان الاستراتيجيّة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، التي أثار ضمُّها في اليوم السابق من جانب موسكو عاصفة إدانات دوليّة ورفضًا من كييف المصمّمة على استعادة أراضيها.

وكان زيلينسكي قد توقّع السبت تحقيق هذا الانتصار التكتيكي الهام نظرا إلى أن ليمان تعتبر صلة وصل لخطوط السكك الحديد بقوله “سيُرفع مزيد من الأعلام خلال الأسبوع المقبل”.

وقال زيلينسكي متوجّها إلى الجنود والمسؤولين الروس “ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش محرقة لانكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة الى روسيا”.

وتُشكّل الاستعادة الكاملة لليمان انتصارًا رئيسيًا لكييف ونكسة للروس غير القادرين على ترسيخ سيطرتهم على الأراضي التي يحتلّونها في أوكرانيا.