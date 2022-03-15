زيلينسكي يخاطب الكونجرس الأميركي الأربعاء .. ما الغاية ؟

المستقلة /- يوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاباً عبر الإنترنت إلى الكونجرس الأميركي، الأربعاء، في الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش، في ظل الغزو الروسي لبلاده، وفق ما أعلنت رئاستا مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين الاثنين.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في رسالة مشتركة إلى النواب “نتطلع إلى شرف استقبال خطاب الرئيس زيلينسكي إلى مجلسي النواب والشيوخ، لإيصال رسالة دعمنا إلى الشعب الأوكراني بينما يدافع بشجاعة عن الديمقراطية”.

كان الرئيس الأوكراني، وجه خطاباً مماثلاً عبر الإنترنت إلى مجلس العموم البريطاني، الأسبوع الماضي، وطالب الرئيس الأوكراني حينها دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي.