زيلينسكي : اريد أن بحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الصيني بشكل مباشر

المستقلة/- أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه يريد أن يبحث الأزمة الأوكرانية مع نظيره الصيني شي جين بينغ “بشكل مباشر”.

وقال زيلينسكي لصحيفة “China Morning Post” الصينية: “أريد أن أتحدث معه بشكل مباشر. كانت عندي مكالمة واحدة مع شي جين بينغ جرت منذ عام واحد”.

وأضاف أنه لم يجر “أي مكالمات مع الصين” منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، متابعا: “أعتقد أنه سيكون أمرا مفيدا”.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في يونيو الماضي، إنه يجب على كل الأطراف المعنية العمل من أجل حل مناسب للأزمة الأوكرانية.

 

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